По факту невыплаты 146 тыс. рублей сотруднику петербургской организации возбуждено уголовное дело

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства. Директор коммерческой организации, имея финансовую возможность выплатить заработную плату, не произвел расчет с уволенным сотрудником. В результате перед мужчиной образовалась задолженность в размере 146 тыс. рублей.

По данным надзорного ведомства, прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении главы общества с ограниченной ответственностью возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Фактическое погашение задолженности контролируют.

