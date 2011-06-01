После вмешательства прокуратуры участнику СВО вернули 200 тыс. рублей зарплаты в Петербурге
Сегодня, 9:39
52
До заключения контракта мужчина работал в коммерческой организации.

Прокуратура Центрального района Петербурга провела проверку по обращению участника СВО. До заключения контракта мужчина работал в коммерческой организации, после увольнения с ним не произвели окончательный расчет, рассказали 23 апреля в надзорном ведомстве. 

Прокурор внес представление в адрес генерального директора общества с ограниченной ответственностью, его рассмотрели и удовлетворили. Трудовые права потерпевшего восстановлены, задолженность по зарплате в размере свыше 200 тыс. рублей погашена. 

Ранее на Piter.TV: петербургская прокуратура помогла уволенному сотруднику получить долг по зарплате. Работодатель не выплатил бывшему работнику порядка 22 тыс. рублей.

