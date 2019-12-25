Петербургская прокуратура помогла уволенному сотруднику получить долг по зарплате

Работодатель не выплатил бывшему работнику порядка 22 тыс. рублей.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку исполнения законодательства об оплате труда. Мужчина работал в частном охранном предприятии, спустя время он уволился по собственному желанию. Однако работодатель не выплатил бывшему сотруднику порядка 22 тыс. рублей, рассказали в надзорном ведомстве 22 апреля.

Прокурор внес представление в адрес генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Права местного жителя были восстановлены: ему перечислили положенные по закону средства.

