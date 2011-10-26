В понедельник петербуржцев ждут кратковременные дожди при +16 градусах

Выходной день, 11 мая, будет облачным с прояснениями.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в понедельник, 11 мая, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью существенных осадков не предвидится, днём местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер юго-восточный и южный, слабый. Температура воздуха ночью составит +7…+9 градусов, днём воздух прогреется до +14…+16 градусов. Атмосферное давление в течение суток будет понижаться.

В Ленинградской области характер погоды аналогичный: облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и южный, слабый. Температура воздуха ночью от +4 до +9 градусов, днём — от +12 до +17 градусов. Атмосферное давление также будет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что жителям Ленобласти объяснили, чем опасна помощь здоровому ежу.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")