Жителям Ленобласти объяснили, чем опасна помощь здоровому ежу

Специалисты Нижне-Свирского заповедника подготовили памятки, как вести себя при встрече с дикими животными.

Нижне-Свирский государственный заповедник выпустил серию рекомендаций для жителей Ленобласти — что делать, если по пути или прямо во дворе повстречалось дикое животное. Первая памятка посвящена ежу — одному из самых привычных обитателей региональных лесов.

Фото: Telegram / Нижне-Свирский государственный заповедник

В заповеднике пояснили, что дикие животные часто выходят к людям, но даже в таких ситуациях они сохраняют естественное поведение и не требуют вмешательства. Ежи активны преимущественно в темное время суток, питаются насекомыми, червями, моллюсками и мелкими животными.

Специалисты назвали вымыслом расхожее мнение о том, что ежи переносят на колючках грибы и яблоки: в действительности они так не поступают.

Помощь человеком требуется только в случае, если животное получило тяжёлые увечья — явные травмы, кровотечения, ожоги (в том числе на территориях, пострадавших от природных пожаров), другие серьёзные повреждения. В такой ситуации специалисты советуют осторожно переместить ежа из опасного места и связаться с профессиональными центрами помощи животным.

