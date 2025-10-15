  1. Главная
Сегодня, 15:31
Песков отказался комментировать заявления Трампа о Путине

По его словам, президент всегда руководствуется интересами России и российского народа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявления президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине. Об этом он заявил журналистам.

Песков отметил, что Путин всегда руководствуется интересами России и российского народа. Он добавил, что глава государства стремится перевести нынешний конфликт с Украиной в политико-дипломатическое русло. Однако, по его словам, этому препятствуют действия украинских властей.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Путин не хочет завершать конфликт на Украине. Об этом он рассказал на встрече с лидером Аргентины Хавьером Милеем.

Ранее Песков заявил, что БРИКС никогда ничего не планировало против третьих стран.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, президент россии, президент сша, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

