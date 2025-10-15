В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа.

Члены БРИКС никогда ничего не планировали против третьих стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали заявление президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома рассказал, что страны БРИКС якобы намерены выйти из объединения из-за угрозы американских пошлин. Песков отметил, что в БРИКС никогда ничего не планировали против других страх. Он подчеркнул, что государства в этом объединении разделяют общее видение перспектив взаимного сотрудничества.

Так или иначе эти тезисы зафиксированы во всех итоговых документах встреч стран БРИКС, которые проводились и проводятся на высшем, на высоком и на экспертном уровне. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил об отсутствии договоренностей по разговору Путина и Трампа.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК