Песков заявил об отсутствии договоренностей по разговору Путина и Трампа

В Кремле оценили слова президента США о планах по общению с коллегой из России.

Четких договоренностей о телефонном разговоре российского президента Владимира Путина и американского политического лидера-республиканца Дональда Трампа нет. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 13 октября сделал пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы уточнил, что при желании такие контакты между Белым домом и Кремлем можно организовать достаточно оперативно. Дмитрий Песков подтвердил, что глава США ранее общественности сказал о возможности скорого контакта с Владимиром Путиным по телефону в контексте отправки Украине дальнобойного оружия Tomahawk.

Как только они появятся, разговор состоится. Существуют все возможности для весьма оперативной организации такого разговора. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Песков: Россия будет преследовать участников махинаций с ее активами.

Фото и видео: Telegram /ВЕСТИ