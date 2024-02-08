  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:58
59
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков заявил об отсутствии договоренностей по разговору Путина и Трампа

0 0

В Кремле оценили слова президента США о планах по общению с коллегой из России.

Четких договоренностей о телефонном разговоре российского президента Владимира Путина и американского политического лидера-республиканца Дональда Трампа нет. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 13 октября сделал пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы уточнил, что при желании такие контакты между Белым домом и Кремлем  можно организовать достаточно оперативно. Дмитрий Песков подтвердил, что глава США ранее общественности сказал о возможности скорого контакта с Владимиром Путиным по телефону в контексте отправки Украине дальнобойного оружия Tomahawk.

Как только они появятся, разговор состоится. Существуют все возможности для весьма оперативной организации такого разговора.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Песков: Россия будет преследовать участников махинаций с ее активами.

Фото и видео: Telegram /ВЕСТИ

Теги: белый дом, кремль, мид, сергей лавров, телефонный разговор
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии