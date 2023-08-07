Песков: Россия будет преследовать участников махинаций с ее активами

По его словам, Москва принимает те меры, которые считает необходимыми, для обеспечения своих интересов.

Россия будет преследовать участников махинаций с ее активами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле ответили на вопрос об указе президента Владимира Путина об ускоренном приватизации госимущества. Песков отметил, что указ был подписан на фоне враждебного окружения вокруг России и враждебных действий Евросоюза. По его словам, Москва принимает те меры, которые считает необходимыми, для обеспечения своих интересов.

Мы будем, разумеется, юридически отстаивать свои права и преследовать тех, кто выполнял незаконные действия, кто был их инициатором, принимал решения. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК