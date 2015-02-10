Песков прокомментировал обвинения европейских политиков в адрес России

В европейском регионе сейчас много политиков, которые склонны во всем винить Россию, причем делают они это безосновательно и огульно. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 6 октября сделал пресс-секретарь администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал для СМИ высказывания политических элит Евросоюза о якобы связи неопознанных беспилотников, летавших над Европой, с Москвой.
В Европе много политиков, которые склонны сейчас во всем винить Россию. Делают они это все всегда безосновательно, огульно. И так к этим объявлениям мы и относимся.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Дмитрий Песков рекомендовал европейским политикам "расширить кругозор" вместо того, чтобы связывать с нашим государством каждый запуск неопознанных дронов в воздушном пространстве региона. В Кремле назвали историю с БПЛА над Европой по меньшей мере странной.
