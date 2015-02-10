  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:36
159
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков прокомментировал обвинения европейских политиков в адрес России

0 0

В Кремле назвали странной историю с полетами неопознанных БПЛА над Европой.

В европейском регионе сейчас много политиков, которые склонны во всем винить Россию, причем делают они это безосновательно и огульно. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 6 октября сделал пресс-секретарь администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля прокомментировал для СМИ высказывания политических элит Евросоюза о якобы связи неопознанных беспилотников, летавших над Европой, с Москвой. 

В Европе много политиков, которые склонны сейчас во всем винить Россию. Делают они это все всегда безосновательно, огульно. И так к этим объявлениям мы и относимся.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Дмитрий Песков рекомендовал европейским политикам "расширить кругозор" вместо того, чтобы связывать с нашим государством каждый запуск неопознанных дронов в воздушном пространстве региона. В Кремле назвали историю с БПЛА над Европой по меньшей мере странной.

Песков рассказал о планах Путина на день рождения.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: беспилотники, дмитрий песков, европа, кремль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии