Песков рассказал о планах Путина на день рождения

В Кремле сообщили о рабочем графике президента России на 7 октября.

У российского президента Владимира Путина запланировано много международных телефонных разговоров на его день рождения, который глава государства отмечает 7 октября Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 6 октября сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Чиновник из столичной администрации уточнил, что в течение дня политический лидер получит поздравления от иностранных коллег. Также в день своего рождения Владимир Путин всегда получает от внуков теплые пожелания. Таким образом в Москве ответили на вопрос СМИ о том, как президент планирует провести завтрашний день рождения и как обычно его поздравляют близкие люди.

Внуки поздравляют дедушку так же, как всех дедушек поздравляют внуки: тепло и с любовью. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

