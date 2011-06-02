Дмитрий Песков сообщил, что официальной позиции Москва от Вашингтона еще не слышала.

Кремль приветствует заявление американского политичесrого лидера, члена Республиканской партии США Дональда Трампа о том, что предложение российского коллеги Владимира Путина по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) "звучит как хорошая идея". Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 6 октября сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы добавил, что конкретных сигналов по теме от Вашингтона по дипломатическим каналам нашему руководству пока не поступало.

Мы приветствуем такое заявление и считаем, что это уже дает основание для оптимизма в том плане, что США поддерживают эту инициативу Путина. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Напомним, что лидер Белого дома ответил на вопрос ТАСС ао ДСНВ. Иностранец указал, что предложение Владимира Путина по ДСНВ "звучит как хорошая идея". ранее, 22 сентября президент России на совещании с Советом безопасности страны заявил, что Москва по истечении в феврале срока действия ДСНВ готова в течение еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. Глава государства особо отметил, что такая мера будет жизнеспособна только при условии, что власти из США будут действовать также.

Песков: ответа Трампа по ДСНВ пока нет.

