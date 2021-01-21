Песков: ответа Трампа по ДСНВ пока нет

В Кремле объяснили, что ждут реакции со стороны вашингтонской администрации.

Москва и Вашингтон продолжают свои рабочие контакты на уровне администраций, однако со стороны американского политического лидера Дональда Трампа пока не было ответа на предложение российского коллеги Владимира Путина по сохранению установленных Договором о стратегических наступательных вооружениях ограничений (ДСНВ). Соответствующее заявление журналистам сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля ответил на вопросы СМИ во время полета.

Они, собственно, идут контакты, но реакции пока не было. официальный представитель Кремля

Напомним, что 22 сентября Владимир Путин на совещании с Советом безопасности говорил о том, что Россия готова после истечения ДСНВ в феврале 2026 года еще год продолжить придерживаться количественных ограничений по соглашению. Однако, подчеркивал он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Белый дом будет действовать аналогичным образом.

Песков раскритиковал планы ЕС по российским активам.

Фото и видео: Telegram / Сергей Булкин, ТАСС