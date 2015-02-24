Песков раскритиковал планы ЕС по российским активам

По его словам, такие шаги приводят к разрушению доверия к принципу неприкосновенности собственности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал планы ЕС по замороженным российским активам. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле прокомментировали новость о планах ЕС выделить Украине часть российских активов. Песков отметил, что такие шаги приводят к разрушению доверия к принципу неприкосновенности собственности. Он добавил, что страны и лица, которые хотят незаконно присвоить российские активы, будут призваны к ответственности.

Если кто-то хочет своровать наши активы, незаконно их присвоить, воспользоваться дивидендами от этих активов, то здесь, безусловно, лица, причастные так или иначе, будут подвергнуты судебному преследованию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

