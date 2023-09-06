Суд установил, что авторство песен группы "Ласковый май" не принадлежит Андрею Разину

Апелляционный суд Краснодарского края вынес решение по делу об авторстве песен "Ласкового мая". Как рассказал 360.ru адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, судом была удовлетворена жалоба вдовы певца Юрия Шатунова Светланы.
Краснодарский суд отменил решение Хостинского суда, который ранее закрепил права на песни за продюсером Андреем Разиным. Мухтарова-Казарновская рассказала, что утверждение Андрея Разина о его авторстве данных произведений, опровергнуто. Также адвокат добавила, что Андрей Разин тратит много времени, чтобы придумывать "самые небывалые судебные претензии". Например, в ближайшее время суд рассмотри дело о товарном знаке "Ласковый май".
Также суд рассматривает вопрос о защите чести и достоинства Светланы Шатуновой от клеветнической информации, которую распространяет Андрей Разин, добавила адвокат.
Правозащитница также напомнила о существовании уголовного дела, в рамках которого Разина признали обвиняемым и выдали ордер на его арест. Это дело о мошенничестве, где ущерб оценивается более чем в полмиллиарда рублей.
