"РИА Новости: на могиле Юрия Шатунова открыли памятник

На могиле певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище открыли памятник. Об этом сообщает "РИА Новости".
Памятник открыли в день 50-летия бывшего солиста группы "Ласковый май". Шатунов умер 23 июня 2022 года. Причиной смерти стал обширный инфаркт. На церемонии открытия монумента присутствовал режиссер и друг певца Александр Игудин. Отмечается, что скульптор изобразил фигуру Шатунова в полный рост с микрофоном в руках.
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Видео: Telegram / РИА Новости
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