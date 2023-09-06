"РИА Новости: на могиле Юрия Шатунова открыли памятник

Памятник открыли в день 50-летия бывшего солиста группы "Ласковый май".

На могиле певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище открыли памятник. Об этом сообщает "РИА Новости".

Памятник открыли в день 50-летия бывшего солиста группы "Ласковый май". Шатунов умер 23 июня 2022 года. Причиной смерти стал обширный инфаркт. На церемонии открытия монумента присутствовал режиссер и друг певца Александр Игудин. Отмечается, что скульптор изобразил фигуру Шатунова в полный рост с микрофоном в руках.

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Видео: Telegram / РИА Новости