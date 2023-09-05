Netflix показал тизер-трейлер документального сериала о Робби Уильямсе

Премьера состоится в 2023 году.

Стриминговый сервис Netflix показал тизер-трейлер документального сериала о музыканте Робби Уильямсе. Режиссером проекта выступил Джо Перлман.

Проект состоит из четырех серий. В них покажут карьерный путь Уильямса и борьбу певца с зависимостью. В опубликованном видео его голос за кадром сообщает, что его сделало успешным "то, что могло бы уничтожить". Сериал выйдет на платформе в нынешнем году. Точная дата не называется.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер второго сезона "Локи".

Видео: netflix.com