Вышел трейлер фильма "Хоттабыч"

Киностудия "НМГ Кинопрокат" представила трейлер фильма "Хоттабыч", основанного на известной сказке Лазаря Лагина. Режиссером картины выступил Никита Власов.
В центре сюжета окажется мальчик по имени Волька, который переживает развод родителей. Однажды герой случайно освобождает заколдованного джинна Хоттабыча, который мечтает стать человеком и найти свою дочь. Вместе им предстоит сразиться с могущественным колдуном и обрести настоящих друзей.
В главных ролях сыграли Федор Бондарчук, Надежда Михалкова, Аскар Ильясов, Роман Евдокимов и другие. Премьера в России состоится 1 января 2027 года.
Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все