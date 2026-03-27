Вышел трейлер фильма "Хоттабыч"

Киностудия "НМГ Кинопрокат" представила трейлер фильма "Хоттабыч", основанного на известной сказке Лазаря Лагина. Режиссером картины выступил Никита Власов.

В центре сюжета окажется мальчик по имени Волька, который переживает развод родителей. Однажды герой случайно освобождает заколдованного джинна Хоттабыча, который мечтает стать человеком и найти свою дочь. Вместе им предстоит сразиться с могущественным колдуном и обрести настоящих друзей.

В главных ролях сыграли Федор Бондарчук, Надежда Михалкова, Аскар Ильясов, Роман Евдокимов и другие. Премьера в России состоится 1 января 2027 года.

Видео: YouTube / НМГ Кинопрокат