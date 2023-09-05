Вышел тизер второго сезона "Локи"

Премьера шоу запланирована на 6 октября.

Американская компания Marvel представила новый небольшой ролик в преддверии второго сезона сериала "Локи" (Loki). Напомним, что шоу об известном трикстере остался одним из немногих проектов, дата выхода которых не была перенесена из-за забастовок местных Гильдий сценаристов и актёров. Увидеть телевизионный сериал смогут зрители стримингового канала Disney+ с 6 октября. Авторы отметили, что второй сезон "Локи" обошёлся студии в 141,3 миллионов долларов. И этот показатель превышает бюджет полнометражного художественного фильма "Доктор Стрэндж", второй части "Тора" и первых "Стражей Галактики".

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Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment