Свежий трейлер файтинга The King of Fighters 15 посвятили новому бойцу Дуо Лону

Релиз персонажа намечен на 12 сентября.

Разработчики из компании SNK выпустили в социальных сетях свежий трейлер компьютерной игры The King of Fighters XV, в котором продемонстрировали зрителям больше геймплея за бойца по имени Дуо Лона. Дополнительно авторы проекта раскрыли официальную дату выхода своей работы в свет. Речь идет о 12 сентября. Текущей зимой стоит ожидать релиза ещё одного дополнительного бойца, личность которого пока что создатели держат в секрете. А в прошлом месяце ростер The King of Fighters 15 пополнила собой персонаж по имени Нажд.

Напомним, что файтинг The King of Fighters 15 вышел в 2022 году. В настоящее время он доступен на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PlayStation и Xbox Series.

Фото и видео: YouTube / SNK OFFICIAL