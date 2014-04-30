Американский релиз картины запланирован 1 декабря.

Toho Studios представила трейлер фильма "Годзилла -1.0". Режиссером проекта выступил Такаси Ямадзаки. Фильм станет 33-й картиной про известного монстра.

События развернутся в 1940-х годах, когда после Второй мировой войны жители Японии столкнутся с ужасающим монстром, который крушит все на своем пути.

Премьера фильма в Японии состоится 3 ноября. Американский релиз картины запланирован 1 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер хоррора "Заклятие. Зло внутри".

Видео: YouTube / 東宝MOVIEチャンネル