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Toho Studios представила трейлер фильма "Годзилла -1.0"

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Американский релиз картины запланирован 1 декабря.

Toho Studios представила трейлер фильма "Годзилла -1.0". Режиссером проекта выступил Такаси Ямадзаки. Фильм станет 33-й картиной про известного монстра.

События развернутся в 1940-х годах, когда после Второй мировой войны жители Японии столкнутся с ужасающим монстром, который крушит все на своем пути.

Премьера фильма в Японии состоится 3 ноября. Американский релиз картины запланирован 1 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер хоррора "Заклятие. Зло внутри".

Видео: YouTube / 東宝MOVIEチャンネル

Теги: toho studios, годзилла, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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