Вышел трейлер хоррора "Заклятие. Зло внутри"

фильм выйдет в российский прокат 28 сентября.

Компания "Экспонента Фильм" выпустила новый трейлер хоррора "Заклятие. Зло внутри". Режиссером проекта выступил Бишал Дутта.

Сюжет развернется вокруг девушки по имени Сэм. Ее подруга начинает себя странно вести, объясняя это тем, что за ней следит некое потустороннее существо. Затем девушка исчезает. Сэм выясняет, что существо получает силы от чужих обид. Ей предстоит выяснить, что мучило ее подругу, чтобы не стать жертвой.

В фильме снялись Меган Сури, Ниру Баджва, Мохана Кришнан, Бетти Гэбриел и другие. Премьера в России состоится 28 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер сериала "Первый класс" с Анной Чиповской.

Видео: YouTube / Exponenta Film