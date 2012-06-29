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Вышел тизер-трейлер сериала "Первый класс" с Анной Чиповской

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Премьера шоу еще не оглашена.

В социальных сетях опубликован тизер-трейлер российского сериала "Первый класс" с Анной Чиповской в главной роли.  В актерском составе также заявлены Юлия Хлынина, Марина Васильева, Артем Быстров, Михаил Тройник, Елена Лядова, Ростислав Бершауэр, Никита Ефремов, Стася Милославская, Артем Ткаченко, Александра Ребенок и другие. Разработкой проекта занимается компания Star Media.Создатели не раскрыли официальную даты премьеры шоу. История расскажет о том, на то люди готовы ради престижа. Сюжет будет крутиться вокруг трех подруг, которые начинают бороться за место в элитной школе. Авторы обещают зрителям  интриги, несколько любовных линий и темные секреты персонажей.

Вышел трейлер фильма-тренинга "Я богиня" с Сашей Бортич.

Фото и видео: YouTube / Иви

Теги: анна чиповская, сериал, тизер, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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