Вышел тизер-трейлер сериала "Первый класс" с Анной Чиповской

Премьера шоу еще не оглашена.

В социальных сетях опубликован тизер-трейлер российского сериала "Первый класс" с Анной Чиповской в главной роли. В актерском составе также заявлены Юлия Хлынина, Марина Васильева, Артем Быстров, Михаил Тройник, Елена Лядова, Ростислав Бершауэр, Никита Ефремов, Стася Милославская, Артем Ткаченко, Александра Ребенок и другие. Разработкой проекта занимается компания Star Media.Создатели не раскрыли официальную даты премьеры шоу. История расскажет о том, на то люди готовы ради престижа. Сюжет будет крутиться вокруг трех подруг, которые начинают бороться за место в элитной школе. Авторы обещают зрителям интриги, несколько любовных линий и темные секреты персонажей.

Вышел трейлер фильма-тренинга "Я богиня" с Сашей Бортич.

Фото и видео: YouTube / Иви