Вышел трейлер фильма-тренинга "Я богиня" с Сашей Бортич

Релиз картины намечен на 21 сентября.

"Централ Партнершип" представил дебютный трейлер комедии "Я Богиня" со звёздным актёрским составом. Главную роль в проекте исполнила Александра Бортич ("Я худею"). Она играет школьную учительницу, которая внезапно лишается одновременно работы и супруга. В результате она приходит к выводу о том, что надо записаться на тренинг "Стать Богиней". После смены имиджа у героини появляется новый поклонник. Однако на пути к успеху девушка боится, что потеряла саму себя в погоне за успехом. В актерском составе также заявлены Антон Васильев ("Хрустальный"), комик Илья Соболев, Антон Филипенко ("Почка"), Евгения Калинец ("Чернобыль: Зона отчуждения") и другие. Постановщицей картины выступила актриса Ольга Дибцева ("Холоп"), для которой этот проект стал дебютным в качестве режиссёра. Официальная премьера ленты состоится 21 сентября.

Новое аниме Хаяо Миядзаки получило свежий трейлер.

Фото и видео: YouTube / Central Partnership