Новое аниме Хаяо Миядзаки получило свежий трейлер

Мировая премьера запланирована на 8 октября.

Студия Ghibli выложила в социальных сетях тизер нового аниме от режиссера Хаяо Миядзаки под названием "Мальчик и цапля". Ролик выпущен в преддверии проката проекта за пределами Японии. В родной для авторам стране картина вышла под названием "Как поживаете?" и без какой-либо рекламы. В презентационном видео зрители не увидели кадры из самой ленты. Вместо этого создатели транслировали текст, объясняющий часть истории фильма.

Маленький мальчик по имени Махито, тоскующий по своей матери, отправляется в мир живых и мертвых. объяснение аниме

Напомним, что первые показы работы Миядзяки состоятся на Лондонском кинофестивале BFI 8 и 15 октября.

Вышел трейлер комедии "Выбери любовь".

Фото и видео: THE BOY AND THE HERON | Introduction