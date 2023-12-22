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Вышел трейлер фильма ужасов "Экзорцизм" с Расселом Кроу

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Мировая премьера состоится 7 июня.

Кинокомпания Vertical представила трейлер фильма ужасов "Экзорцизм". Режиссером картины выступил Джошуа Джон Миллер.

Сюжет расскажет историю проблемного актера, который снимается в хорроре. Он начинает терять рассудок во время съемок. Его дочь подозревает, что мужчина может вернуться к своему темному прошлому.

В главных ролях сыграли Рассел Кроу, Сэм Уортингтон, Саманта Мэтис, Адам Голдберг и другие. Мировая премьера состоится 7 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер хоррора "Собиратель душ" с Николасом Кейджем.

Видео: YouTube / Vertical

Теги: vertical, трейлер, фильм, экзорцизм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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