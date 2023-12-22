Вышел трейлер хоррора "Собиратель душ" с Николасом Кейджем

Премьера в России состоится 25 июля.

Кинокомпания Saturn Films представила трейлер хоррора "Собиратель душ". Режиссером картины выступил Осгуд Перкинс.

Сюжет расскажет историю агента ФБР Ли Харкера. Герой охотится за серийным убийцей по прозвищу Длинноногий, который более 10 лет охотился за разными семьями. Однако чем ближе агент подбирается к личности убийцы, тем отчетливее понимает, что между ними есть связь.

В главных ролях сыграли Николас Кейджс, Майка Монро, Алисия Уитт и другие. Премьера в России состоится 25 июля.

Ранее Netflix представил трейлер фантастического боевика "Атлас" с Дженнифер Лопес.

Видео: YouTube / NEON