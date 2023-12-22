Netflix представил трейлер фантастического боевика "Атлас" с Дженнифер Лопес

Мировая премьера состоится 24 мая.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фантастического боевика "Атлас". Режиссером картины выступил Брэд Пейтон.

Сюжет расскажет об аналитике Шепард, которая присоединяется к команде по поимке робота-отступника. С ним героиню связывает непростая история. Однако миссия идет не по плану, и Шепард приходится довериться искусственному интеллекту, чтобы спасти человечество.

В главных ролях сыграли Дженнифер Лопес, Симу Лю, Марк Стронг и другие. Мировая премьера состоится 24 мая.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер хоррора "Смотрители" с Дакотой Фаннинг.

Видео: YouTube / Netflix