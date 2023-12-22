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Вышел трейлер хоррора "Смотрители" с Дакотой Фаннинг

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Мировая премьера состоится 6 июня.

Студия Warner Bros. Pictures представила трейлер хоррора "Смотрители". Режиссером картины выпустила Ишана Шьямалан, дочь М. Найта Шьямалана.

Сюжет расскажет историю молодой художницы, которая теряется в лесу на западе Ирландии. Найдя убежище, героиня невольно оказывается в ловушке вместе с тремя незнакомыми людьми, которых каждую ночь высматривают загадочные существа.

В главных ролях сыграли Дакота Фаннинг, Джорджина Кэмпбелл, Оливер Финнегэн и Олуэн Фуэре. Мировая премьера состоится 6 июня.

Ранее мы сообщали, что актеры из "Криминального чтива" воссоединились в честь 30-летия фильма.

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures

Теги: warner bros pictures, смотрители, трейлер, хоррор
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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