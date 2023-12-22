Вышел трейлер хоррора "Смотрители" с Дакотой Фаннинг

Мировая премьера состоится 6 июня.

Студия Warner Bros. Pictures представила трейлер хоррора "Смотрители". Режиссером картины выпустила Ишана Шьямалан, дочь М. Найта Шьямалана.

Сюжет расскажет историю молодой художницы, которая теряется в лесу на западе Ирландии. Найдя убежище, героиня невольно оказывается в ловушке вместе с тремя незнакомыми людьми, которых каждую ночь высматривают загадочные существа.

В главных ролях сыграли Дакота Фаннинг, Джорджина Кэмпбелл, Оливер Финнегэн и Олуэн Фуэре. Мировая премьера состоится 6 июня.

Ранее мы сообщали, что актеры из "Криминального чтива" воссоединились в честь 30-летия фильма.

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures