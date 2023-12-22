Актеры из "Криминального чтива" воссоединились в честь 30-летия фильма

Спецпоказ картины устроили в рамках Фестиваля классического кино в Лос-Анджелесе

Актеры Сэмюэл Л. Джексон, Ума Турман, Джон Траволта и Харви Кейтель воссоединились в честь 30-летия фильма "Криминальное чтиво". Об этом сообщает Associated Press.

Спецпоказ картины устроили в рамках Фестиваля классического кино TCM 2024 в Лос-Анджелесе. Мероприятие не смог посетить по причине болезни Брюс Уиллис, который также сыграл в картине одну из главных ролей.

"Криминальное чтиво" снял Квентин Тарантино. Фильм вышел в 1994 году и получил широкую известность благодаря мощному актёрскому составу, сюжету и многим сценам, которые стали популярными в интернете и превратились в мемы. Картина получила премию Оскар в номинации "Лучший сценарий".

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Видео: YouTube / Associated Press