Видеокнига об актёрском мастерстве создаётся в Петербурге

Мастера театра записывают уроки в новый формат.

Русская театральная школа признана во всём мире эталоном профессионализма и глубины. Передать накопленные знания молодым артистам — задача сложная, ведь секреты мастерства нужно не просто выучить, а прочувствовать. Чтобы бесценный опыт не был утрачен, АНО "Театральная экосистема" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив приступила к созданию видеокниги "Искусство актёра: музыка, пластика, слово, мысль". Подробностями проекта поделились участники в пресс-центре spb.aif.ru.

Толчком к работе послужила личная утрата. Руководитель проекта Ольга Оловянникова рассказала, что идея родилась из боли — после смерти профессора Ларисы Грачевой ученики и коллеги собрались, чтобы запечатлеть визуально её уроки, методики и упражнения. Желание сохранить знания вылилось в новаторский формат, востребованный студентами и педагогами. Авторы решили показать комплексный подход к обучению актёра, объединяющий музыкальное, речевое и пластическое воспитание, чтобы масштабировать этот опыт по всей России.

Профессор РГИСИ Иван Благодёр отметил, что сейчас драматических актёров часто учат бывшие оперные артисты с классическим вокалом, но не все из них понимают специфику драмы. Он вспомнил, что в ТЮЗе в 1978 году музыкальная часть воспитания была на высочайшем уровне, но это уходит вместе со старшим поколением.

Профессор кафедры пластического воспитания Юрий Васильков, работавший с курсами Хабенского и Пореченкова, подчеркнул, что танец для него интересен не как сценическое действие, а как явление человеческой природы, и обучение этому нельзя измерить часами.

Профессор сценической речи Юрий Васильев предложил называть свою дисциплину художественной речью — это человечнее и включает энергию воображения. По его словам, процесс строится на трёх "В": воспринять, вообразить и воздействовать. Он добавил, что видеокнига незаменима, потому что преподаватели из других городов часто не могут понять методику, просто читая бумажные книги.

Ранее Ирина Винер рассказала о замысле пластического спектакля "Наваждение" перед премьерой в Петербурге.

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