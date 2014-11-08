Ирина Винер рассказала о замысле пластического спектакля "Наваждение" перед премьерой в Петербурге

По её словам, она очень переживает перед выступлением в культурной столице, так как считает, что получить признание в Петербурге – значит получить признание во всём мире.

9 июля в Большом концертном зале "Октябрьский" состоится премьера пластического спектакля "Наваждение" (6+), художественный руководитель которого – заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер.

В преддверии показа для петербургской публики Ирина Винер поделилась с "Петербургским дневником" своими ожиданиями и рассказала о замысле постановки. По её словам, она очень переживает перед выступлением в культурной столице, так как считает, что получить признание в Петербурге – значит получить признание во всём мире. Она привела в пример оперного певца Ильдара Абдразакова, который, цитируя своего учителя, говорил о значимости петербургской сцены, стабилизирующей и одухотворяющей артистов.

Спектакль "Наваждение" представляет собой синтез различных жанров и рассказывает о семи историях великих чувств, которые изменили мировую культуру. В центре внимания находятся такие пары, как Айседора Дункан и Сергей Есенин, Марлен Дитрих и Александр Вертинский, а также Коко Шанель и Игорь Стравинский. Винер отметила, что спектакль посвящён любви, которая вдохновила на создание шедевров, и в нём будут показаны неожиданные моменты из жизни великих людей.

В постановке задействованы как драматические актёры, так и звёзды художественной гимнастики. Например, образ Коко Шанель исполнит чемпионка мира Лала Крамаренко, а Айседору Дункан представит олимпийская чемпионка Ульяна Донскова. Винер подчеркнула, что художественная гимнастика для неё – это настоящее искусство, где каждая программа строится вокруг конкретного образа, и в спектакле будет показано, как гимнастки переключаются между различными ролями за считанные минуты.

Фото: предоставлено пресс-службой Ирины Винер