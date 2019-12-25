Пластический спектакль "Наваждение" с участием мировых звезд художественной гимнастики

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В Петербурге в БКЗ "Октябрьский" состоится премьера пластического спектакля "Наваждение". Художественный руководитель и продюсер проекта – заслуженный тренер России профессор Ирина Винер. Масштабное шоу, объединяющее художественную гимнастику, классический и современный танец, симфоническую музыку, вокал и мультимедиа, посвящено любви, которая нашла свое воплощение в искусстве. Мировая премьера шоу состоялась в июне 2025 года в Москве.

Семь новелл рассказывают о знаменитых союзах гениев: Айседоры Дункан и Сергея Есенина, Коко Шанель и Игоря Стравинского, Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, Анны Павловой и Чарли Чаплина, Марлен Дитрих и Александра Вертинского, Сальвадора Дали и Галы, Анны Ахматовой и Амедео Модильяни.

Автором идеи и режиссером проекта выступила Зарина Мухитдинова, не только актриса, кинорежиссер и сценарист, но и чемпионка Европы по художественной гимнастике, воспитанница Ирины Винер. Команду звездных хореографов возглавил Денис Тагинцев, чемпион России, Европы и мира по латиноамериканским танцам, победитель телепроекта "Танцы со звездами". Он же исполняет в спектакле роль Александра Вертинского. В роли Марлен Дитрих, возлюбленной и большого друга Вертинского, на сцену выходит чемпионка мира по бальной латине Анна Мельникова.

Музыкальную партию спектакля исполнит симфонический оркестр. В оркестровую партитуру вплетаются линии солистов – сопрано, меццо-сопрано, тенора, баритона – скрипичные, фортепианные и гитарные соло.

Премьера в Петербурге приурочена к Дню семьи, любви и верности, который традиционно отмечается 8 июля. И хотя супругами стали только три великие пары из всех, о ком рассказывается в постановке, все эти союзы всегда служили примером для любящих – примером возвышенной, романтической, незабываемой, а главное, творческой любви.

Фото: предоставлены организаторами