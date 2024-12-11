Актёра сериала "Тайны следствия" Виктора Тищенко госпитализировали в Петербурге

По предварительной информации, Тищенко упал с лестницы на съемочной площадке.

Актёр Виктор Тищенко, известный по роли в сериале "Тайны следствия", был госпитализирован в тяжелом состоянии в Петербурге, пишет spb.aif.ru.

Как сообщает "Mash на Мойке", у актера произошел судорожный приступ во время съемок другого фильма "Дом с ментами — 2". По данным издания, у 52-летнего артиста наблюдались проблемы с употреблением алкоголя.

По предварительной информации, Тищенко упал с лестницы на съемочной площадке. После госпитализации врачи диагностировали у пациента повреждение головного мозга вследствие токсического воздействия. В настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое.

Тищенко знаком зрителю по ролям в таких проектах, как "Тайны следствия", "Ментовские войны" и "Свои". Первый сезон нового сериала "Дом с ментами" вышел в 2024 году.

Фото: ООО "Кинопроизводственный центр"