Дмитрий Быковский: "Я считаю, что к популярности нужно относиться спокойно"

30 сентября на телеканале ТНТ состоится премьера криминальной комедии "Дино", где герой Алексея Розина в силу определенных обстоятельств вернется к своей старой "профессии". Актер Дмитрий Быковский, сыгравший хозяина мясного цеха, рассказал, как проходила подготовка к съемкам, о связи с Петербургом и поделился маршрутом интересных мест для путешествий.

Дмитрий, скоро на ТНТ выходит криминальная комедия "Дино", где вы принимали участие. Где проходили съемки?

Съемки проходили под Москвой, на заброшенном мясном заводике, где я играл "мясного короля".

Чем ваш герой Авдеев отличается от других ранее сыгранных героев в криминальных сериалах?

Во-первых, это комедия, а во-вторых, я стараюсь, чтобы мои герои не были похожи дуг на друга. Для меня важно, чтобы они всё время были разными. В данной истории отличительная особенность героя в том, что мне нужно было сыграть короля и хозяина мясного цеха. Для этого на съемки привезли очень много разной колбасы. После окончания съемок все ее разбирали, поэтому домой я привез целую сумку колбасных изделий. Моя семья вдоволь отъелась.

Дмитрий, на ваш взгляд, популярность — это подарок или наказание для актера?

Ну, какое же это наказание? Это возможно подарок или награда за его работу. Каждый актер работает для того, чтобы его заметили и мечтает, чтобы его труд был отмечен. Иначе зачем тогда человеку вообще быть актером, чтобы играть свечку в восьмом ряду? Конечно же, нет. Каждый актер хочет, чтобы его оценили по достоинству. От этого зависит его дальнейшая карьера. Другое дело, как относиться к популярности. Бывает, что срывает голову, и таких примеров в истории много. Я считаю, что к популярности нужно относиться спокойно.

На ваш взгляд, почему сегодня при малейшем инциденте или скандале артистам приходится долго восстанавливать репутацию?

Все эти инциденты и скандалы оставляйте у себя за дверью дома. Существуют нормы поведения человека в обществе. А многие люди от успеха теряют голову и начинают вести себя так, будто им всё дозволенно. Они считают, что черный пиар — это тоже пиар. Все это некрасиво, народ уже наелся и подустал от всех скандалов и интриг. Репутацию можно годами зарабатывать, а испортить просто одним взмахом руки. Нужно иметь голову на плечах и не забывать, что ты человек.

В одном из интервью вы признались, что Петербург вас тянул к себе. А какие у вас взаимоотношения с городом? Каков характер города на Неве?

До сих пор продолжает тянуть к себе. Куда бы ни уехал, мне хочется быстрее вернуться домой. Это город, в котором бросил свой якорь и нашел счастье. В Петербурге сбыла моя огромная мечта, здесь я обрел любимую семью. Характер у него нордический, северный, мне это очень нравится. Санкт-Петербург — город с большой душой. Я обожаю его, обожаю питерцев. Не хочу обидеть как-то другие города, но Питер для меня моя вторая родина.

В сериале "Дино", который выходит 30 сентября на ТНТ зрителям показывают мир криминала и "лихих" девяностых. Стоит отметить, что и сам Петербург когда-то успел заслужить славу криминальной столицы. Помните ли вы такие места, которые стоило обходить стороной в нашем городе?

В те времена вся Россия считалась криминальной. В 90-е я проживал в Воронеже, Волгограде, Липецке, и там тоже такого "лихого веселья" было хоть отбавляй. В Питер приехал уже в 2002 году, но не припомню таких мест, где бы чувствовал себя неуютно. Везде ходил, не парился и всё было хорошо.

В вашем Telegram-канале вы активно выкладываете фото и видео с путешествий. Можете дать рекомендации или предложить маршрут своих любимых мест?

Да, у меня все места любимые, Везде своя прелесть. Хоть в Осетию поеду: горы, свежий воздух, источники. Хоть в Кабардино-Балкарию — те же горы. В Ростов — рыба, раки. На север поедешь — тоже источники. Вот в Тюмени побывал: такая красота! В Киргизии, по Казахской степи ехали на поезде. Четыре дня — верблюды, степь цветет, такой восторг. Озеро Иссык-Куль в Киргизии: соленая вода, прозрачнейшая, чистейшая. Свежий воздух, горы, люди.

Я рекомендую побывать во всех этих местах. А вообще, не стесняйтесь, не сидите дома сиднем. Путешествуйте, смотрите и наслаждайтесь природой!



Фото: ТНТ