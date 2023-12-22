Вышел трейлер фильма "Большое путешествие"

Кинокомпания The Match Factory представила трейлер артхаусного фильма "Большое путешествие", который представят на Каннском кинофестивале. Режиссером картины выступил Мигел Гомиш.
Сюжет расскажет о событиях в Британской Бирме, произошедших в 1917 году. Имперский госслужащий Эдвард сбегает с собственной свадьбы, чтобы отправиться большое путешествие по джунглям. Однако его невеста Молли следует по пятам жениха.
В глвных ролях сыграли Гонсалу Уоддингтон и Кристина Альфайате. Дата выхода фильма в кинотеатрах не сообщается.
Ранее Netflix представил новый трейлер комедии "Я не киллер".
Видео: YouTube / The Match Factory
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