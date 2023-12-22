Вышел трейлер фильма "Большое путешествие"

Картинку покажут на Каннском кинофестивале.

Кинокомпания The Match Factory представила трейлер артхаусного фильма "Большое путешествие", который представят на Каннском кинофестивале. Режиссером картины выступил Мигел Гомиш.

Сюжет расскажет о событиях в Британской Бирме, произошедших в 1917 году. Имперский госслужащий Эдвард сбегает с собственной свадьбы, чтобы отправиться большое путешествие по джунглям. Однако его невеста Молли следует по пятам жениха.

В глвных ролях сыграли Гонсалу Уоддингтон и Кристина Альфайате. Дата выхода фильма в кинотеатрах не сообщается.

Ранее Netflix представил новый трейлер комедии "Я не киллер".

Видео: YouTube / The Match Factory