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Netflix представил новый трейлер комедии "Я не киллер"

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Фильм выйдет в российский прокат 16 мая.

Стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер комедии "Я не киллер". Режиссером картины выступил Ричард Линклейтер.

Сюжет основан на статье Скипа Холландсворта, вышедшей в 2001 году. Профессор одного из университетов изображает наемного убийцу по заданию полиции Нового Орлеана.

В главных ролях сыграли Глен Пауэлл и Адриа Архона. Фильм выйдет в российский прокат 16 мая.

Ранее Netflix выпустил тизер "Ста лет одиночества" по роману Габриэля Маркеса.

Видео: YouTube / Rotten Tomatoes Trailers

Теги: netflix, комедия, трейлер, я не киллер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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