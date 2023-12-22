Стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер комедии "Я не киллер". Режиссером картины выступил Ричард Линклейтер.
Сюжет основан на статье Скипа Холландсворта, вышедшей в 2001 году. Профессор одного из университетов изображает наемного убийцу по заданию полиции Нового Орлеана.
В главных ролях сыграли Глен Пауэлл и Адриа Архона. Фильм выйдет в российский прокат 16 мая.
Ранее Netflix выпустил тизер "Ста лет одиночества" по роману Габриэля Маркеса.
Видео: YouTube / Rotten Tomatoes Trailers
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