Netflix выпустил тизер "Ста лет одиночества" по роману Габриэля Маркеса

Сведений о дате выходе шоу в свет нет.

В социальных сетях опубликован первый тизер сериала "Сто лет одиночества" по роману Габриэля Гарсия Маркеса. Видео опубликовано на YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix. Точная дата премьеры пока что зрителям не раскрывается. Однако известно, что первый сезон будет состоять из 16 эпизодов. Главные роли в проекте исполнили Сюзанна Моралес, Клаудио Катаньо и Жеронимо Барон. К работе над шоу авторы привлекли сыновей знаменитого писателя Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча. Сериал станет первой экранизацией романа.

Universal Pictures представила трейлер ремейка триллера "Не говори никому".

Фото и видео: YouTube / Netflix