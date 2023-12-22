Universal Pictures представила трейлер ремейка триллера "Не говори никому"

Мировая премьера состоится 13 сентября.

Студия Universal Pictures представила трейлер триллера "Не говори никому". Режиссером картины выступил Джеймс Уоткинс. Фильм является ремейком одноименного датского триллера.

Сюжет расскажет историю молодой семьи из Дании, которая во время отпуска в Италии знакомится с нидерландской парой с немым ребенком. Они получают приглашение заселиться в загородном доме, но поездка обернется для героев настоящим кошмаром.

В главных ролях сыграли Джеймс Макэвой, Маккензи Дэвис, Скут Макнэри, Аликс Уэст Лефлер и другие. Мировая премьера состоится 13 сентября.

Ранее A24 представила финальный трейлер фильма "Падение империи".

Видео: YouTube / Universal Pictures