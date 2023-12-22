Премьера в России состоится 11 апреля.

Студия A24 представила финальный трейлер фильма "Падение империи". Режиссером и сценаристом картины выступил Алекс Гарленд.

Сюжет картины расскажет о событиях в США в недалеком будущем. Техас, Калифорния и другие крупные штаты намерены выйти из состава страны, в результате чего начинается гражданская война. Команда репортеров ездит по стране, чтобы взять интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки.

В главных ролях сыграли Кирстен Данст, Джесси Племонс, Ник Офферман и Кэйли Спэни. Премьера в России состоится 11 апреля.

Ранее Apple TV представил трейлер комедии "Полет на Луну".

Видео: YouTube / A24