В сети появился трейлер вестерна Gunslingers с Николасом Кейджем

Релиз фильма намечен на 11 апреля.

Ккинокомпания Lionsgate Movies представила в социальных сетях трейлер вестерна Gunslingers ("Стрелки"), режиссёром которого выступил Брайан Скиба. Он известен аудитории по работе над картиной "По следу хакера". Сценарий к фильму написал сам Брайан Скиба, а продюсерами выступили Рэндолл Батинкофф, Лори Лав и Скотт Рид. Одну из главных ролей в новом ленте исполнил актер Николас Кейдж, звезда "Собирателя душ" и "Знамения". В актерском составе также указаны Стивен Дорфф, Хизер Грэм, Скарлет Сталлоне, Ма Ци, Костас Мандилор, Бре Блэр, Ник Барнс и Уилльям МакНамара.

Сюжет истории развернется в небольшом городке штата Кентукки. Туда прибыл главный разыскиваемый преступник Америки. Однако появление неожиданного гостя привлекает охотников за головами и тех людей, которые жаждут мести. В скором времени вооруженное противостояние с бандитом перерастает в кровавую войну, в которой даже браться могут оказаться по разным сторонам конфликта. Официальная премьера картины запланирована на 11 апреля.

Вышел трейлер фильма "Серфер" с Николасом Кейджем.

Фото и видео: YouTube / ONE Media