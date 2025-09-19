  1. Главная
Сегодня, 8:27
Вышел новый трейлер фильма "Иллюзия обмана 3"

Мировая премьера состоится 14 ноября.

Кинокомпания Lionsgate представила новый трейлер фильма "Иллюзия обмана 3". Режиссером картины выступил Рубен Фляйшер.

Фильм является продолжением франшизы о группе фокусников, которые с помощью своих трюков могут получать любую информацию и проникать куда угодно. Сюжет третьей части будет посвящен работе опытной команды с новичками.

В главных ролях сыграли Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Морган Фриман, Доминики Сесса, Джастис Смит и другие. Мировая премьера состоится 14 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Избавь меня от небытия" про Брюса Спрингстина.

Видео: YouTube / Lionsgate Movies

