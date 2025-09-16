Вышел новый трейлер фильма "Избавь меня от небытия" про Брюса Спрингстина

Кинокомпания 20th Century Studios представила новый трейлер фильма "Избавь меня от небытия". Режиссером картины выступил Скотт Купер.
Сюжет картины расскажет биографию музыканта Брюса Спрингстина. В центре истории окажется период карьеры артиста во время выхода альбома Nebraska в 1982 году.
В главных ролях сыграли Джереми Аллен Уайт, Джереми Стронг, Пол Уолтер Хаузер, Стивен Грэм и другие. Мировая премьера состоится 24 октября.
Видео: YouTube / 20th Century Studios
