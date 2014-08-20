Вышел новый трейлер фильма "Буратино"

Премьера в России состоится 1 января 2026 года.

Кинокомпания "НМГ Кинопрокат" представила новый трейлер фильма "Буратино", снятого по мотивам сказки Алексея Толстого. Режиссером картины выступил Игорь Волошин.

По сюжету фильма к папе Карло попадает древний волшебный ключ, который помогает исполнить любое желание. Одинокий мастер хочет жить с сыном, но в результате оживает деревянная кукла. Буратино постепенно понимает, что он не такой, как все, и отправляется в увлекательное приключение.

В главных ролях сыграли Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Александр Петров, Марк Эйдельштейн и другие. Премьера в России состоится 1 января 2026 года.

Видео: ВКонтакте / НМГ Кинопрокат