Сегодня, 11:28
Вышел трейлер фильма "Лермонтов"

Премьера в России состоится 16 октября.

Кинокомпания "Вольга" представила трейлер фильма "Лермонтов". Режиссером картины выступил Бакура Бакурадзе.

Сюжет расскажет о последних годах жизни русского поэта. В центре истории окажется конфликт между Михаилом Лермонтовым и его приятелем Николаем Мартыновым перед тем, как случится роковая дуэль.

В главных ролях сыграли Илья Озолин, Евгений Романцов, Вера Енгалычева и другие. Премьера в России состоится 16 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер боксерской драмы "Кристи". Видео: YouTube / Вольга
