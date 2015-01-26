Вышел трейлер фильма "Лермонтов"

Премьера в России состоится 16 октября.

Кинокомпания "Вольга" представила трейлер фильма "Лермонтов". Режиссером картины выступил Бакура Бакурадзе.

Сюжет расскажет о последних годах жизни русского поэта. В центре истории окажется конфликт между Михаилом Лермонтовым и его приятелем Николаем Мартыновым перед тем, как случится роковая дуэль.

В главных ролях сыграли Илья Озолин, Евгений Романцов, Вера Енгалычева и другие. Премьера в России состоится 16 октября.