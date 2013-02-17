Ева Грин сражается с террористами в трейлере фильма "Грязные ангелы"

Релиз боевика запланирован к выходу в свет в РФ на 12 декабря.

Боевик "Грязные ангелы" (Dirty Angels) получил от компании Lionsgate в социальных сетях первый трейлер. Известно, что история расскажет о судьбе группе женщин-военнослужащих, которые под видом медицинского персонала отправляются на территорию Афганистана с целью спасти школьниц, попавших в плен членов террористической организацией. Главные роли в картине исполнили Ева Грин ("Казино Рояль"), Руби Роуз ("Джон Уик 2"), Мария Бакалова ("Ученик. Восхождение Трампа") и Кристофер Бакус ("Сыны анархии" (Sons of anarchy). Режиссером проекта заявлен автор таких лент как "Казино Рояль", "Золотой глаз" и "Маска Зорро" Мартин Кэмпбелл. Официальная премьера фильма в России запланирована на 12 декабря 2024 года.

Вышел финальный трейлер фильма "Муфаса: Король Лев" от Disney.

Фото и видео: YouTube / Lionsgate Movies