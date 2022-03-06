Вышел финальный трейлер фильма "Муфаса: Король Лев» от Disney

Релиз картины намечен на 20 декабря.

В социальных сетях опубликован трейлер мультфильма от компании Disney "Муфаса: Король лев". В широкий прокат лента выйдет 20 декабря. Проект является приквелом к мультфильму "Король лев". Фильм расскажет зрителям историю отца Симбы Муфасы. Повествование будет вестис ьот имени жреца-бабуина Рафики, который сообщает дочери Симбы и Налы о прошлом их деда. Роли озвучили актеры Дональд Гловер, Сет Роген, Билли Айкнер, Джон Кани и Бейонсе, уже появлявшиеся в экранизации 2019 года. К этим звездам присоединились Аарон Пьер, Кельвин Харрисон-младший, Тиффани Бун, Мадс Миккельсен, Тэндиве Ньютон, Ленни Джеймс и Блю Айви Картер. Режиссером картины указан Барри Дженкинс.

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Фото и видео: YouTube / Disney