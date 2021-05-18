Вышел трейлер драмы "О, Канада" с Умой Турман

Релиз картины состоится 5 декабря 2024 года.

В социальных сетях опубликован трейлер драматического фильма "О, Канада" с Ричардом Гиром ("Хатико: Самый верный друг") и Умой Турман ("Убить Билла") в главных ролях. Официальная премьера картины в мировом прокате запланирована на пятое декабря. Сюжет расскажет о жизни измученного умирающего режиссёра-документалиста левых взглядов по имени Леонард Файф. Мужчина сбежал на территорию Канады для того, чтобы избежать призыва на службу во времена вьетнамской войны. Позже он узнает о том, что болен раком. В Монреале американец соглашается на последнее в своей жизни интервью, в котором готов раскрыть все хранившиеся секреты. В актерском составе указаны также Джейкоб Элорди, Виктория Хилл, Майкл Империоли, Кэролайн Деверне, Пенелопа Митчелл, Кристин Фросет, Питер Бенсон и другие. Кресло режиссёра занял Пол Шредер ("Мисима: Жизнь в четырёх главах", "Конвейер").

Джек Блэк сыграл Сатану в трейлере "Дорогого Санты".

Фото и видео: YouTube / Kino Lorber. Права на видео принадлежат Northern Lights Films