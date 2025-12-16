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Умер отец Умы Турман известный ученый Роберт Турман
Сегодня, 14:17
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Умер отец Умы Турман известный ученый Роберт Турман

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Ученый неоднократно выступал с лекциями в Москве и Санкт-Петербурге.

Американский буддолог, выдающийся профессор Колумбийского университета и отец известной актрисы Умы Турман Роберт скончался в городе Вудсток, штат Нью-Йорк. Об этом сообщил в соцсетях культурный центр Tibet House US.

Более 30 лет Роберт Турман руководил кафедрой индо-тибетских буддийских исследований в Колумбийском университете.  Буддолог часто приезжал в Россию. Он читал лекции в Москве и Санкт-Петербурге.

Широкую известность ученому принесли исследования, переводы и книги по тибетскому буддизму. В 1997 году журнал TIME включил Турмана в число 25 наиболее влиятельных американцев.

В 1967 года Роберт заключил брак с Неной Турман, матерью Умы. В их семье было четверо детей.

Ранее мы сообщали, что умер академик РАН Вадим Покровский. Заслуженный деятель науки России скончался на 72 году жизни.

Фото: Magnific

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Категории: Лента новостей, Мировые новости, Наука и технологии,

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