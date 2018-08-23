Квентин Тарантино хочет снять третью часть "Убить Билла"

Работа над фильмом начнется не ранее чем через три года.

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино хочет снять продолжение дилогии "Убить Билла". Работа над фильмом начнется не ранее чем через три года. О своих планах Тарантино рассказал в интервью на радиошоу Andy Cohen Live.

Режиссер отметил, что новый фильм будет отличаться от предшественников. Он заявил, что хочет снять не просто "какое-нибудь нелепое приключение". "Она (невеста в исполнении Умы Турман – прим. Ред.) просто не заслужила этого!" – добавил Тарантино.

В 2016 году режиссер заявил, что планирует остановиться на отметке в десять фильмов. Он добавил, что дилогия "Убить Билла" считается за одну картину.

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Видео: YouTube / Nerwisalebar